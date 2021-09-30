Минниханов провел заседание Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», на котором был представлен ряд инновационных проектов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

О перспективах развития «зеленой» экономики рассказала директор по корпоративным отношениям финской лесопромышленной компании UPM в России Наталия Малашенко. Она представила проекты, направленные на борьбу с климатическими изменениями и поддержку циркулярной экономики.

«Принципы „зеленой“ экономики — сегодня это очень актуальная и важная тема. Многие темы по лесопромышленности и биодизелю нам интересны. Очень важен опыт в части сокращения выбросов», — отметил Рустам Минниханов. Он поручил генеральному директору ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинату Яруллину организовать круглый стол с участием UPM и энергетических компаний республики.

Представитель ООО «Эм-Си Баухеми» Евгений Журавлев представил технологию устранения просадок конструкций, стабилизации и усиления оснований на промышленных предприятиях. Рустам Минниханов предложил применять эту технологию при реконструкции старинных зданий.

Технический директор ООО «Тота Системс» Андрей Арбузов презентовал интеллектуальные скважинные системы для цифровых месторождений. Президент РТ рекомендовал руководителям малых нефтяных компаний также взять эту технологию на заметку.