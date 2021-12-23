Минниханов провел заседание Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Были заслушаны несколько докладов. Так, Федеральный институт промышленной собственности предложил татарстанским нефтегазохимическим предприятиям сотрудничество в области лицензирования и сопровождения новых продуктов. Институт поможет оценить технический уровень разработок, вывести их на рынки и защитить от нарушения патента.

Руководитель Проектного офиса ФИПС Олег Ена отметил, что Татарстан одним из первых в стране заключил трехстороннее соглашение с Минэкономразвития и Роспатентом, в систему которого был интегрирован Татпатент.

«Приятно наблюдать за развитием казанского ИТ-парка, который стал передовым в скаутинге технологий. Они работают с лета, за это время успели выйти за пределы региона», — сказал Ена.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Инновационные решения для оборонной промышленности представил гендиректор ОНПП «Технология» имени Ромашина Андрей Силкин (предприятие входит в Ростех, здесь производят продукцию из неметаллических материалов и спецхимии). «Технология» также изготавливает бронестекла, ситаллы, техническую керамику, хвостовые части самолетов «МС-21», обтекатели ракет «Протон» и «Ангара».

«При производстве прекурсоров для стекловолокна используется много керамики. Изучили производство на заводе „Алабуга-Стекловолокно“. У нас есть предложения, как оптимизировать расходы на покупку импортного сырья», — сказал Силкин.

Минниханов предложил также объединиться с Татнефтью. По его словам, компания много работает в этой области. Также он поручил проректору КФУ, директору Института геологии и нефтегазовых технологий Данису Нургалиеву изучить данное направление.

Экотехнологии для «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» стали темой презентации руководителя отдела развития АО «Энергопромсервис-Инжиниринг» Родиона Чечика. Компания из Москвы реализует системы водоподготовки, оборотного водоснабжения, очистки стоков, переработки иловых карт путем тепловой сушки. Также Чечик представил технологии термического и каталитического окисления, которые помогают сократить выбросы в атмосферу. Подобные технологии могут быть внедрены также на казанском «Водоканале».

Президент Татарстана особо отметил важность утилизации накопленных отходов. Он поручил Минстрою и Минэкологии РТ наладить сотрудничество с «Энергопромсервисом».

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Активные антимикробные полимеры разрабатывает нижегородское ООО «Лаборатория БИО ЗЕТ». Директор компании Илья Кузнецов отметил, что технология (уникальные полимеры могут моментально уничтожать вирусы и бактерии с поверхностей) может пригодиться в медицине и при производстве упаковок. Он предложил использовать разработку «БИО ЗЕТ» на полиэтиленовых заводах «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» (входят в СИБУР). Минниханов предложил руководству «СИБУР-холдинга» поддержать внедрение технологии.

Кроме того, на заседании утвердили перечень углеводородной продукции и нефтехимического сырья, поставляемых крупным предприятиям и МСБ Татарстана на 2022 год. Доклад представил гендиректор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.

«Этот год был успешным для нефтяной и нефтехимической сферы. Выражаю благодарность СИБУРу. Они поддерживают наши проекты, это очень важно», — заключил Минниханов.