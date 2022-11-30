Минниханов провел заседание Совета директоров ПАО «Татнефть»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня Президент Татарстана, председатель Совета директоров ПАО «Татнефть» Рустам Минниханов провел очередное заседание Совета директоров компании в Доме Правительства РТ. Члены Совета директоров обсудили итоги финансово-хозяйственной деятельности компании.

Участникам заседания представили исполнение бюджета за десять месяцев этого года, затем они утвердили бюджет на декабрь текущего года, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Помимо этого, совет директоров рассмотрел статус интеграции ранее приобретенных нефтесервисных активов в Группу «Татнефть», а также ряд других вопросов, касающихся текущей деятельности ПАО «Татнефть».