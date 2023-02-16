Минниханов провел заседание Совбеза РТ по совершенствованию кадровой политики

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана.

На сегодня перед руководством Татарстана стоит важная задача выработать меры по совершенствованию кадровой политики. Об этом на заседании Совбеза РТ сказал Раис республики Рустам Минниханов.

«Кадровое обеспечение промышленных предприятий — задача непростая, на настоящий момент она приобрела системный характер и сдерживает темпы развития промышленности», — подчеркнул руководитель республики.

Он отметил, что перед промышленностью и руководством республики стоят новые вызовы и задачи в связи с санкционной политикой Запада против России и проведением спецоперации.

С докладом о системе профессионального образования в республике выступил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин. Он сообщил, что в регионе работает 99 профессиональных образовательных организаций. В 2022 году выпустились порядка 17,4 тыс. человек, в том числе порядка 11 тыс. — для реального сектора экономики. С 2014 года в регионе формируется сеть ресурсных центров: всего их 45, включая 9 машиностроительного профиля, в них обучается более 10 тыс. студентов.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана.

Основными заказчиками кадров выступают КАМАЗ, Казанский авиационный завод, Казанский вертолетный завод, Елабужский автозавод, ООО «Алнас» и др.

Ильсур Хадиуллин отметил, что в связи с возросшей необходимостью в кадрах планируется увеличить число бюджетных мест в колледжах и техникумах – это поможет закрыть потребности промпредприятий в квалифицированных рабочих кадрах.

Также учреждения среднего профессионального образования по запросу работодателей готовят кадры по «коротким» программам (3 или 6 месяцев). Министр добавил, что система профессионального образования становится привлекательной для студентов.

Среди имеющихся проблем докладчик обозначил нехватку общежитий, а также необходимость проведения капремонта зданий техникумов и колледжей, обновление их лабораторной базы.

Заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко рассказал о текущей потребности предприятий республики в кадрах. По его словам, в 2022 году больше всего нехватка была среди рабочих специальностей (59%) и специалистов среднего звена.

Участники заседания на примере КАМАЗа рассмотрели вопросы кадрового обеспечения машиностроительных предприятий.

Подводя итоги встречи, Раис Татарстана сказал, что сегодня необходимо предпринять реальные шаги для устранения кадрового дефицита, и дал несколько поручений профильным министерствам — подготовить документы для проведения капремонта ряда техникумов и колледжей, рассмотреть варианты ускоренных программ среднего профобразования для потребностей отраслей промышленности, рассмотреть вопрос строительства арендного жилья для привлечения кадров в реальный сектор экономики.