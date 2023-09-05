Минниханов провел заседание набсовета Научного центра мирового уровня в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании международного наблюдательного совета Научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Как отметил Минниханов, центр занимает особое место в исследовательской и инновационной инфраструктуре Татарстана. «Его деятельность направлена на экологически безопасное воспроизводство минерально-сырьевой базы республики, которая еще долгое время будет оставаться ключевым фактором экономического роста Татарстана», — напомнил он.

Деятельность организации позволила привлечь около 1 млрд федеральных средств в сектор исследований и разработок. Такие объемы говорят не только о статусе центра, но и серьезных обязательствах и достижении конкретных целевых ориентиров.

«Поэтому на предыдущей встрече мы приняли единогласное решение проводить заседания наблюдательного совета не реже 3 раз в год. Это позволит оперативно оценивать результаты деятельности центра и своевременно реагировать на возникающие вызовы», — объяснил Раис Татарстана.

Ректор КФУ Ленар Сафин напомнил, что центр работает в консорциуме с тремя нефтяными университетами — Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, Российским государственным университетом нефти и газа им.И.М.Губкина и Сколковским институтом науки и технологий.

«Исследования проводятся по трем основным направлениям, — рассказал он. — Это разработка технологий поиска и разведка крупных месторождений на шельфе и исследование территорий. Создание новых технологий разработки гигантских месторождений, которые эксплуатируются много десятилетий. А также добыча нетрадиционных запасов с использованием цифровых технологий и новых физико-химических методов».

В настоящее время работает с крупнейшими нефтегазодобывающими и сервисными компаниями в России и за рубежом, в том числе Индии, Кувейте, Омане, Кубе, Китае, Вьетнаме. Только за текущий год выполнено свыше 160 проектов на сумму свыше 1 млрд рублей.

На консорциум приходится около половины от выпуска студентов, специализирующихся на нефтегазовом деле, по России и повышение квалификации для порядка 5 тыс. отраслевых специалистов.

Как отметил проректор КФУ Данис Нургалиев, треть студентов консорциума приходится на граждан более чем 60 иностранных государств. «У нас действует 8 международных магистратур, около десятка аспирантских программ. С этой осени начали действовать обменные программы с китайскими университетами. Международные образовательные программы как правило сопровождаются совместными научными исследованиями», — добавил он.