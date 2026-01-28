Минниханов провел заседание комиссии по градостроительству в исторических поселениях РТ

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В работе также приняли участие помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова и мэр Казани Ильсур Метшин.

Руководитель республики отметил, что 15 января исполнилось 10 лет со дня официального учреждения комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях Татарстана.

«За это время проведено 20 комиссий, рассмотрено 322 объекта. А с 2011 года всего рассмотрено 517 объектов», – уточнил Раис Татартана.

В ходе заседания были рассмотрены 16 объектов в Казани. Вниманию комиссии представили проекты новых гостиниц на улицах Большая Красная, Нариманова, Зайни Султана, Курашова. На улицах Нура Баяна, Димитрова, Адмиралтейская, Мазита Гафури, Тукая и Толстого планируется построить жилые дома.

Фото: rais.tatarstan.ru

Кроме того, участники ознакомились с проектом здания обеспечения транспортного обслуживания жилого комплекса на улице Карла Маркса, реконструкцией во дворе на улице Баумана под объект общественного питания, проектом торгового объекта на улице Первого Мая, а также с инициативой по воссозданию и реконструкции флигелей Дома Пискунова (1841 г.) на улице Рахматуллина.

Отдельно были представлены проекты благоустройства спуска вдоль парка имени Горького до улицы Подлужная и современной уличной лестницы, которая должна соединить пешеходные маршруты между улицами Гоголя и Подлужная.

Также комиссия рассмотрела проекты нового одноэтажного индивидуального жилого дома с мезонином в Свияжске, склада готовой продукции в Елабуге и двух объектов торговли в Чистополе и Болгаре.

Все представленные проекты были одобрены. Минниханов подчеркнул, что их реализация должна обеспечивать сохранность объектов культурного наследия и ценной исторической среды и не нарушать сложившийся облик территорий.

В завершение заседания были представлены проекты границ территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам исторического поселения регионального значения для городов Буинск и Бугульма.