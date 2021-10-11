Минниханов провел заседание комиссии Госсовета РФ по жилищно-коммунальному хозяйству

Сегодня заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» провел Президент Татарстана, руководитель комиссии Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В заседании приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, генеральный директор, председатель правления государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и другие.

Заседание было посвящено теме совершенствования системы управления ЖКХ.

Рустам Минниханов напомнил, что с 2008 года в жилищной сфере реализуется программа капремонта многоквартирных домов. Так, по Татарстану ежегодно ремонтируется порядка 1 тыс. домов. Благодаря федеральным мерам действует поддержка малоимущих граждан для оплаты жилищно-коммунальных услуг. В 2020 году в республике субсидии получили 96 тыс. человек.

Рустам Минниханов подчеркнул, что и в рамках национальных проектов осуществляется модернизация объектов инфраструктуры ЖКХ. «Это дает нам возможность реализовать многие сложные проекты. В республике есть шесть отраслевых программ, среди которых обеспечение населенных пунктов питьевой водой, модернизация биологических очистных сооружений (БОС), капремонт системы водоотведения, восстановление уличного освещения в населенных пунктах, переход на индивидуальные системы отопления, установка блочно-модульных котельных, устройство площадок ТБО в садоводческих товариществах», — сказал Минниханов.

Но даже с учетом реализации данных программ сохраняется высокий уровень износа основных фондов, в республике степень износа сетей составляет 54%. Многие коммуникации являются ветхими и требуют замены, отметил Рустам Минниханов.

В настоящее время в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина запускаются новые механизмы привлечения инвестиций на развитие инфраструктуры.