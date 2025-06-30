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Общество 30 июня 2025 11:03

Минниханов провел встречу с замначальника Управления Президента РФ по обращениям граждан

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Минниханов провел встречу с замначальника Управления Президента РФ по обращениям граждан
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел рабочую встречу с заместителем начальника Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Алексеем Михеевым. Встреча состоялась в Доме Правительства Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

С 23 по 27 июня Управление Президента РФ провело серию контрольных мероприятий на территории республики. Проверки охватили Администрацию Раиса РТ, отдельные министерства и муниципальные образования. Основное внимание было уделено изучению практики реализации законодательства, регулирующего работу с обращениями граждан.

По итогам проведенных мероприятий Алексей Михеев дал положительную оценку деятельности республиканских органов власти и местного самоуправления Татарстана в этом направлении.

#Рустам Минниханов #обращения граждан #дом правительства рт
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