Минниханов провел встречу с ректором МАИ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов провел встречу с ректором Московского авиационного института Михаилом Погосяном. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«Стороны обсудили приоритетные направления развития сотрудничества Московского авиационного института с организациями научно-образовательного комплекса и предприятиями Татарстана», – говорится в сообщении.

МАИ был основан в 1930 году. В настоящее время вуз считается одним из крупнейших технических университетов России. В нем активно развиваются центры компетенций по прорывным технологиям, разрабатываются комплексные сервисы и услуги на базе космических и беспилотных систем, запускаются новые образовательные программы по компетенциям будущего. В настоящее время в учебном заведении осуществляют образовательную деятельность 13 институтов и пять филиалов, в которых проходят обучение более 20 тыс. студентов и работают более 2,5 тыс. преподавателей и исследователей.

Под руководством и при непосредственном участии выпускников МАИ созданы самолёты МиГ, Ил, Ту, Су, Як; вертолёты Ми, Ка; бортовые радиолокационные станции всех боевых вертолётов; стратегические и зенитные ракетные комплексы; не имеющая аналогов сверхзвуковая противокорабельная ракета «Москит»; ракета-носитель «Союз-У»; твердотопливная баллистическая ракета Р-30 «Булава-30»; системы управления РН «Протон» и «Зенит»; космические комплексы связи, в т. ч. ГЛОНАСС; самые мощные в мире ракетные двигатели РД-120, РД-170 и РД-180 и многое другое.