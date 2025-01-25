Минниханов провел встречу с председателем правления ГК «Российские автомобильные дороги»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеславом Петушенко. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского лидера.

«Обсуждались вопросы дальнейшего развития сети автомобильных дорог регионального значения, а также федеральных и международных трасс, пролегающих через территорию Татарстана», – говорится в сообщении.

Также стороны обсудили реализацию инвестиционных проектов в дорожной сфере Татарстана.