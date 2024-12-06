Минниханов провел встречу с послом Бахрейна в РФ

Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов провел встречу с послом Бахрейна в России Ахмедом Абдулрахманом Махмудом Исмаилом Аль Саати. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«Мы придаем большое значение взаимодействию с Бахрейном. Лидеры наших стран поддерживают постоянный контакт. Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества в рамках российско-бахрейнских отношений», – сказал Минниханов.

Раис отметил, что представители Бахрейна – частые гости в республике. Они на регулярной основе принимают участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме и Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», а также вносят ценный вклад в работу Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

«Его Величество Король передает вам привет и наилучшие пожелания. Он всегда с теплотой вспоминает ваши встречи в Москве и Бахрейне», – отметил Аль Саати.

В рамках встречи стороны затронули вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, укрепления связей в научно-образовательной, культурной и туристической сферах, взаимодействия в области исламского (партнерского) банкинга и финансирования, а также халяль-индустрии.