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Минниханов провел встречу с послом Бахрейна в РФ
Раис РТ Рустам Минниханов провел встречу с послом Бахрейна в России Ахмедом Абдулрахманом Махмудом Исмаилом Аль Саати. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.
«Мы придаем большое значение взаимодействию с Бахрейном. Лидеры наших стран поддерживают постоянный контакт. Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества в рамках российско-бахрейнских отношений», – сказал Минниханов.
Раис отметил, что представители Бахрейна – частые гости в республике. Они на регулярной основе принимают участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме и Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», а также вносят ценный вклад в работу Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».
«Его Величество Король передает вам привет и наилучшие пожелания. Он всегда с теплотой вспоминает ваши встречи в Москве и Бахрейне», – отметил Аль Саати.
В рамках встречи стороны затронули вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, укрепления связей в научно-образовательной, культурной и туристической сферах, взаимодействия в области исламского (партнерского) банкинга и финансирования, а также халяль-индустрии.
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