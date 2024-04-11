Минниханов провел встречу с губернатором города Цзилинь

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Цзилинь Ху Юйтином. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Он поблагодарил губернатора за теплый прием и интересную программу, которую показали делегации Татарстана, чтобы ее члены изучили промышленный и экономический потенциал провинции.

Губернатор, в свою очередь, ответил, что ему приятно приветствовать Татарстан в китайской провинции. Он подчеркнул, что в отношениях Китая и России уже заложена хорошая база для сотрудничества.

«Мы уделяем серьезное внимание сотрудничеству с регионами России», — заверил губернатор.

Он добавил, что РТ очень хорошо развита в плане экономики и промышленности. Причем визит делегации республики в Цзилинь должен сблизить бизнесы двух стран.

«В последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Товарооборот наших стран продолжает расти. В совместном заявлении лидеров наших стран о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года поставлена задача кратно нарастить объем торговли товарами и услугами и углубить связи по ряду стратегических направлений», — сказал Рустам Минниханов.

В качестве примеров он отметил финансовую сферу, промышленно-технологическую и транспортно-логистическую отрасль.

Еще Минниханов обратил внимание на то, что в 2024-м Россия и Китай отмечают 75-летие дипломатических отношений. Татарстан вносит свою лепту в укрепление этих связей.

«У Татарстана подписано 7 соглашений с китайскими провинциями и множество соглашений между муниципальными образованиями. Отмечаем ежегодный рост товарооборота. Порядка 60% всего импорта в Татарстан идет из Китая», — поделился Минниханов.

Помимо этого, со слов Раиса, провинция Цзилинь в числе стремительно развивающихся регионов Китая и имеет богатые земельные ресурсы. Провинция является важнейшим транспортным узлом для сообщения между югом и севером страны.

Кроме того, Минниханов напомнил о встрече глав государств стран БРИКС, которая состоится в октябре этого года в Казани. Он отметил, что хорошим примером во время визита Председателя Си Цзинпина в Россию станет рост торговых отношений между Россией и Китаем, в частности через проекты, реализуемые совместно с Татарстаном.

Отдельно Минниханов остановился на вопросах логистики.

«В Китае реализуется грандиозный проект Шелкового пути — "Один пояс, один путь". В его рамках, а также в рамках реализации планов Евразийского экономического союза ведется работа по созданию международных транспортно- логистических коридоров. В конце прошлого года введена в строй скоростная автомобильная дорога М-12 "Москва — Казань" в составе транспортного маршрута "Европа — Западный Китай"», — сказал руководитель республики.

Кроме того, на встрече обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в гуманитарной сфере. В КФУ действует образовательно-культурный институт Конфуция. В республике обучается порядка 2,5 тысяч китайских студентов.

В завершении встречи Минниханов посчитал необходимым расширить связи между научными сообществами, вузами, реализовывать вместе ряд научных проектов.