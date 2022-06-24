Минниханов провел в Якутске заседание Ассоциации инновационных регионов России

Фото: © пресс-служба Президента РТ

В пятницу, 24 июня, Президент Татарстана Рустам Минниханов провел в Якутске выездное заседание Ассоциации инновационных регионов России.

«Сейчас в Ассоциацию входит 18 субъектов страны, на долю которых приходится треть российской инновационной продукции», — передает слова Минниханова пресс-служба Президента РТ.

За последние 4 года к АИРР присоединились 4 новых региона (Новгородская область, Республика Саха (Якутия), Нижегородская область, Ханты-Мансийский АО - Югра).

Участники заседания заслушали доклад ВЭБ.РФ о возможностях системы «ГеоВЭБ» для принятия управленческих решений. ВЭБ планирует внедрить новую систему в пилотных регионах, в том числе из АИРР.

В свою очередь Агентство по государственному заказу Татарстана представило агрегатор для развития импортозамещения.

Он уже внедрен в 6-ти регионах страны (Татарстан, Дагестан, Мордовия, Удмуртия, Астраханская, Свердловская обл.).

Отдельный доклад был посвящён инновационному потенциалу Якутии.

«Хочу отметить динамичное развитие Республики Саха. Якутия реализует крупнейшие инвестиционные проекты, создает высокотехнологичную судоверфь для развития Арктической зоны страны, является самым цифровым регионом в Дальневосточном федеральном округе», — отметил Рустам Минниханов.

По видеосвязи в заседании Ассоциации принял участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Деятельность АИРР имеет важное значение особенно сейчас, когда мы находим новые пути развития экономики. И собранный вами опыт надо распространять. Почти в каждом регионе есть свои инновационные разработки, которые надо изучать и внедрять по стране. Например, в Якутии набирает ход мощный проект развития Эльгинского угольного месторождения, который тесно связан с модернизацией Восточного полигона», - заявил зампред российского Правительства, выступая совещании.

Он подчеркнул, что новая Стратегия развития стройотрасли предполагает увязку всех планов по строительству и обеспечение опережающего развития инфраструктуры.

Хуснуллин предложил всем регионам включать лучшие практики при подготовке программ развития.