Минниханов провел в Москве заседание Совета Ассоциации инновационных регионов России

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание членов Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Ассоциация инновационных регионов России», которое прошло 8 ноября в Москве.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, участники встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с деятельностью АИРР и ее дальнейшим развитием. В частности, состоялась презентация Владимирской области, руководство которой обратилось с запросом о принятии их региона в члены упомянутой Ассоциации.

В ходе заседания состоялось голосование за принятие Владимирской области в члены АИРР.

Также стороны обсудили и другие организационные вопросы, касающиеся Ассоциации инновационных регионов России.

Помимо Минниханова участниками заседания стали замруководителя администрации Президента России Максим Орешкин, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.