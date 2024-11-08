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Минниханов провел в Москве заседание Совета Ассоциации инновационных регионов России
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание членов Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Ассоциация инновационных регионов России», которое прошло 8 ноября в Москве.
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, участники встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с деятельностью АИРР и ее дальнейшим развитием. В частности, состоялась презентация Владимирской области, руководство которой обратилось с запросом о принятии их региона в члены упомянутой Ассоциации.
В ходе заседания состоялось голосование за принятие Владимирской области в члены АИРР.
Также стороны обсудили и другие организационные вопросы, касающиеся Ассоциации инновационных регионов России.
Помимо Минниханова участниками заседания стали замруководителя администрации Президента России Максим Орешкин, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
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