Минниханов провел совещание с руководством малых нефтяных компаний РТ

Президент РТ Рустам Минниханов провел совещание с руководством малых нефтяных компаний республики. Участники встречи обсудили итоги работы за первый квартал 2022 года и обозначили задачи дальнейшего развития, передает пресс-служба руководителя республики.

Президент РТ отметил, что за первый квартал в России добыто 135 млн тонн нефти — это на 8% выше аналогичного показателя 2021-го. В республике рост составил 7,3%. Всего в регионе добыто 8,7 млн тонн нефти, из которых на малые нефтяные компании приходится 1,7 млн.

«Мировая обстановка в целом, а также обсуждение вопросов введения нефтяного эмбарго в отношении России привели к росту неопределенности на рынке, — сказал Минниханов. — В результате мы видим значительное увеличение нефтяных котировок. Цифра составила до 110 долларов за баррель — это максимум к августу 2014 года».

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Объем промпроизводства в республике за первый квартал составил 1 трлн 227 млрд рублей (26,2% — нефтяная составляющая).

Руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин сообщил, что надзорная деятельность в республике осуществляется в отношении 31 малой нефтяной компании. Он напомнил, что с марта в РФ действует мораторий на плановые проверки. Специалисты Ростехнадзора продолжат проверять производственные объекты первого (41 единица) и второго (58) класса опасности. Среди основных нарушений Мубаракшин назвал техническое состояние, недостаточную компетенцию работников, документационные нарушения.

Президент Татарстана подчеркнул, что каждый руководитель несет персональную ответственность за обеспечение безаварийной работы на производстве.

Также с докладом выступил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Нефтеконсорциум МНК» Олег Вышенский. Он рассказал об итогах работы малых нефтяных компаний республики. Так, отгружено продукции на 74,1 млрд рублей (+54% к аналогичному периоду 2021 года). Введено в эксплуатацию 74 новые скважины.