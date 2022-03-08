Минниханов: Республика полностью обеспечивает себя продуктами первой необходимости

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня провел совещание с членами правительства, курирующими вопросы продовольствия. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

По поручению Президента республики созданы две комиссии, одна из которых будет курировать продовольственные товары, вторая — непродовольственные. Комиссиям предстоит вести еженедельный мониторинг цен (раньше он велся ежемесячно), как в крупных торговых сетях, так и в небольших магазинах в муниципалитетах.

Рустам Минниханов поставил задачу обеспечить в достаточном объеме наличие продовольственной продукции, которая сейчас пользуется высоким спросом, в частности сахар и мука. Соответствующая работа началась. Накануне Президент республики лично посетил ООО «Казанский молочный комбинат» и АО «Булочно — кондитерский комбинат». Ему доложили об объемах производства и о том, что планируют нарастить количество выпускаемой продукции. Рустам Минниханов заверил, что все меры государственной поддержки будут и дальше оказываться в полном объеме.

«Республика полностью обеспечивает себя продуктами первой необходимости» — заверил он. Кроме того, Президент напомнил, что с 19 марта в республике начинают работу сельскохозяйственные ярмарки, где у татарстанцев будет возможность купить продукты местного производства.

Комиссия также держит на контроле наличие непродовольственных товаров и их стоимость по 52 позициям. Например, моющие средства. Для того, чтобы ими обеспечить все магазины, задействован крупнейший местный производитель АО «Нэфис Косметикс» (выпускает 400 наименований продукции). По наличию бытовой техники проблем на рынке нет, в республике в штатном режиме работает крупнейший мировой производитель техники Haier (выпускает холодильники, стиральные машины, плиты, ноутбуки, чайники, утюги и т.д.). Лекарственное обеспечение также на контроле. Все социальные обязательства по обеспечению препаратами гарантированы. Производства на Татхимфармпрепараты загружено в полном объеме.

Вопросы ценообразования будут в постоянном мониторинге Федеральной антимонопольной службы.

Президент также поручил регулярно информировать жителей республики о принимаемых решениях и ситуации на продовольственном рынке.

Вопрос находится на личном контроле Рустама Минниханова. Ответственные лица будут докладывать по ситуации ежедневно. В случае необходимости Президент принимет дополнительные решения.