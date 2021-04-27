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Ру Тат
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27 апреля 2021  10:00

Минниханов провел совещание по строительству трассы М-7 в обход Челнов и Нижнекамска

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Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание по вопросу строительства автодороги М-7 на участке обходов городов Набережные Челны и Нижнекамск, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В совещании в Доме Правительства РТ приняли участие первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк, замминистра транспорта РФ Василий Десятков, врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков, Премьер-министр РТ Алексей Песошин. 

Общая протяженность участка М-7 составит 89 км. Строительство пройдет в три этапа. Обход Набережных Челнов и Нижнекамска позволит перенаправить часть транзитных грузов и снизить транспортную нагрузку. 

Участники совещания обсудили технические параметры и характеристики новой дороги, график строительства, возведение искусственных сооружений.

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