Минниханов провел совещание по сотрудничеству Татарстана и холдинга «СИБУР»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Нижнекамске принял участие в совещании по вопросам сотрудничества Правительства РТ и ПАО «СИБУР Холдинг».

Участники обсудили итоги работы за 2021 год предприятий, входящих теперь в структуру холдинга: «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и «ТГК-16», передает пресс-служба Президента РТ.

Также обсуждались вопросы модернизации производственных мощностей и перспективы реализации социально-инфраструктурных проектов в республике.

В четверг, 26 мая, Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Нижнекамске. Основная цель - участие в мероприятиях по случаю Дня химика.