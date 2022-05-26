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Ру Тат
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Экономика
26 мая 2022  15:51

Минниханов провел совещание по сотрудничеству Татарстана и холдинга «СИБУР»

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Минниханов провел совещание по сотрудничеству Татарстана и холдинга «СИБУР»

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Нижнекамске принял участие в совещании по вопросам сотрудничества Правительства РТ и ПАО «СИБУР Холдинг».

Участники обсудили итоги работы за 2021 год предприятий, входящих теперь в структуру холдинга: «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и «ТГК-16», передает пресс-служба Президента РТ.

Также обсуждались вопросы модернизации производственных мощностей и перспективы реализации социально-инфраструктурных проектов в республике.

В четверг, 26 мая, Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Нижнекамске.  Основная цель - участие в мероприятиях по случаю Дня химика.

#Рустам Минниханов #сибур #нижнекамск
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