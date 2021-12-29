Минниханов провел первую встречу с депутатами Госдумы VIII созыва от Татарстана

фото: пресс-служба Президента РТ

В Кабмине РТ состоялась первая встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с депутатами Государственной Думы, избранными от республики. Основными темами обсуждения стали участие РТ в федеральных целевых программах и продвижении законодательных инициатив на федеральном уровне, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Участниками мероприятия также стали Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, представители республиканских министерств и ведомств, а в режиме ВКС — муниципальные образования.

В Государственную Думу нового созыва вошли 15 депутатов от Татарстана, 10 из них были избраны впервые.

«В этом году существенно обновилось представительство нашей республики в Государственной Думе. Уверен, что в таком составе мы сможем добиться весомых результатов. Трое из наших депутатов возглавляют комитеты Государственной Думы, двое — заместители председателей комитетов, остальные являются членами профильных комитетов», — заметил Президент Татарстана.

Также Рустам Минниханов рассказал об итогах 2021 года в Татарстане. Так, ВРП составил около 3,2 трлн рублей, индекс промпроизводства находится на уровне 108,3%, объем отгруженной продукции — 3,8 млрд рублей.

Он подчеркнул, что такие цифры говорят об оживлении экономики, которой был нанесен урон от пандемии и экономического кризиса. Тем не менее нельзя успокаиваться на достигнутом, необходимо поддерживать высокие результаты и сохранять положительную динамику. «Не все предприятия восстановились полностью. Нужно продолжить работу по их поддержке. Кроме того, внимания также требует малый и средний бизнес», — считает руководитель РТ.

Также во время мероприятия была поднята тема работы, проводимой для исполнения наказов избирателей. Минниханов напомнил, что за время избирательной кампании было получено более 5,4 тыс. наказов, часть из которых уже была решена при формировании республиканских программ, другая войдет в федеральные программы и национальные проекты, реализующиеся в стране по указу Президента России Владимира Путина.

«Именно на исполнение наказов избирателей должна быть направлена деятельность рабочих групп по привлечению федеральных средств в экономику Татарстана», — подчеркнул Президент.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, в свою очередь, отметил в качестве приоритетных задач ведение законотворческой деятельности по продвижению интересов республики, сопровождение законодательных инициатив и работу в закрепленных избирательных округах. Он добавил, что «дорожная карта», составленная по предыдущим наказам, выполнена почти на 90%.

«В настоящее время реализуется большое количество федеральных программ, активное участие в которых могут принять и регионы. Нам необходимо пользоваться этой возможностью», — заметил он.

Для выполнения задач, поставленных Президентом Татарстана, в Госдуме VIII созыва было создано 17 рабочих групп по профильным направлениям. В них принимают участие как депутаты от РТ, так и федеральные парламентарии. Координатором татарстанской депутации в нижней палате российского парламента назначен депутат Госдумы Айрат Фаррахов.