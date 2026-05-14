Минниханов провел переговоры с замминистра торговли Турции

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с турецкой делегацией во главе с заместителем министра торговли Турецкой Республики Сезаи Учармаком. Переговоры состоялись на полях форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» в выставочном центре «Казань Экспо», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан традиционно уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Турцией. По его словам, этому способствуют регулярный обмен делегациями, установленные контакты между руководством сторон, работа дипломатических представительств, а также прямое авиасообщение. Он отметил, что турецкие инвесторы хорошо знакомы с возможностями региона.

«Ваша страна – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Мы уделяем особое внимание нашему товарообороту – за прошлый год он превысил $4,5 млрд», – сказал Раис республики.

Он также сообщил, что объем турецких инвестиций в регион составляет порядка $2 млрд, а компании из Турции реализуют проекты в различных отраслях экономики Татарстана.

Минниханов передал приветствия Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поблагодарил турецкую сторону за внимание к развитию сотрудничества в рамках российско-турецких отношений.

В свою очередь Сезаи Учармак отметил высокий уровень организации КазаньФорума и сообщил о расширении участия турецкой делегации.

«Это мой первый визит в Казань – прекрасный город с богатой историей. В вашей республике созданы самые комфортные условия для инвесторов. Значительный объем турецких инвестиций направлен именно в Татарстан. Уверен, что в дальнейшем наше сотрудничество будет только крепнуть», – сказал замминистра торговли Турции.