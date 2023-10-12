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Минниханов провел общее собрание членов АИРР, на котором избрали нового главу ассоциации
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совместное заседание Совета и внеочередное общее собрание членов Ассоциации инновационных регионов России. Участником встречи стал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает пресс-служба руководителя республики.
На заседании было объявлено, что Иван Федотов покидает пост директора ассоциации. Минниханов отметил его вклад в развитие объединения, отметив, что за время его руководства проведено большое количество семинаров, круглых столов, бизнес-миссий, в том числе зарубежных. «Ассоциация укрепила свои позиции и расширилась с 14 до 18 регионов», — сказал Раис РТ.
Новым главой АИРР избрали директора по региональному развитию РАНХиГС Александра Смекалина. «Александр Александрович хорошо знаком с региональной структурой управления <...> Ожидаем продуктивной работы по раскрытию инновационного потенциала наших регионов, содействия развитию высокотехнологичных и наукоемких производств», — сказал Минниханов.
Хуснуллин поздравил Смекалина с избранием на новый пост. «Прошу обратить внимание на стратегические сессии, которые проводит Председатель Правительства, — добавил вице-премьер. — У нас есть ряд инновационных сессий, связанных технологическим суверенитетом, повышением производительности труда, экспортом услуг. Необходимо посмотреть, как регионы будут интегрироваться в эту программу».
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