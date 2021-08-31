Минниханов провел лекцию о цифровизации в рамках проекта Российского общества «Знание»

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

В рамках проекта Российского общества «Знание» Президент Татарстана Рустам Минниханов провел лекцию для студентов татарстанских вузов, обучающихся по направлениям информационных технологий. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Лекция на тему «Цифровизация в регионах. Опыт Республики Татарстан» прошла в Доме Правительства РТ.

На лекции руководитель республики рассказал о проектах, реализуемых в республике. «Татарстан можно назвать регионом-лидером в ИТ-сфере. Почти каждый житель, так или иначе, использует цифровые решения в повседневной жизни. Каждую минуту татарстанцам оказывается 448 электронных услуг. Создана мощная инфраструктура: IT-парки, профильнве лицеи, Иннополис», — рассказал Минниханов.

Он также остановился на важности подготовки кадров, отметив, что вузы и колледжи каждый год выпускают более 3 тыс. востребованных ИТ-специалистов.

После лекции Рустам Минниханов ответил на вопросы студентов, которые интересовались мерами поддержки молодых ИТ-специалистов, возможностями обучения цифровым навыкам, перспективами замены бумажного паспорта на цифровой аналог и др.

Видеозапись лекции будет показана 1 сентября в 11.00 на сайте II Просветительского марафона «Новое знание», а также в группе Российского общества «Знание» во «ВКонтакте».