Минниханов провел экскурсию по Кремлевскому Дворцу для школьников из районов Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов в День защиты детей принял в Казанском Кремле победителей республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник». Руководитель республики лично провел для них экскурсию по своей резиденции и рассказал о своих ранних увлечениях.

«В детстве я очень любил технику, машины, механизмы. Немного занимался фотографией», - рассказал Минниханов.

В рабочем кабинете руководителя республики одна из девочек села за рабочий стол. Ребята засмеялись и назвали ее будущим Президентом Татарстана. «Ну а я помощником буду», - согласился Минниханов.

В рабочем кабинете Президента РТ школьники с интересом рассмотрели официальные фотографии руководителя республики. Среди них были фотоснимки с главой российского государства Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

Культурно–образовательный проект «Культурный дневник» рассчитан на учащихся начальной школы, в этом году в акции приняли участие свыше 200 тысяч детей.