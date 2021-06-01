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Ру Тат
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1 июня 2021  11:07
Алексей Угаров

Минниханов провел экскурсию по Кремлевскому Дворцу для школьников из районов Татарстана

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Президент Татарстана Рустам Минниханов в День защиты детей принял в Казанском Кремле победителей республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник». Руководитель республики лично провел для них экскурсию по своей резиденции и рассказал о своих ранних увлечениях.

«В детстве я очень любил технику, машины, механизмы. Немного занимался фотографией», - рассказал Минниханов.

В рабочем кабинете руководителя республики одна из девочек села за рабочий стол. Ребята засмеялись и назвали ее будущим Президентом Татарстана. «Ну а я помощником буду», - согласился Минниханов.

 

В рабочем кабинете Президента РТ школьники с интересом рассмотрели официальные фотографии руководителя республики. Среди них были фотоснимки с главой российского государства Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

Культурно–образовательный проект «Культурный дневник» рассчитан на учащихся начальной школы, в этом году в акции приняли участие свыше 200 тысяч детей.

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