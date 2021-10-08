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Ру Тат
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8 октября 2021  11:02
Алексей Угаров

Минниханов: Проведение в Казани сессии ЮНЕСКО подчеркивает достижения республики

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В основе достижений Татарстана лежит межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие. А также бережное отношение к историко-культурному наследию республики. Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ. 
«В рамках объявленного в Татарстане Года родных языков и народного единства мы уделяем особое внимание сохранению и развитию родных языков, культур и традиций представителей всех народов, проживающих в республике, укреплению единства нашего многонационального народа, а также единению татарской нации, поддержке соотечественников», — сказал Минниханов.
Президент РТ отметил, что для всех этносов важно иметь возможность сохранить свою уникальность и самобытность, развивать культуру и приобщаться к культуре других народов. 
«В основе традиций народов нашей страны — главные человеческие ценности. Значительный вклад в их сохранение вносят религиозные объединения, национально-культурные организации, Ассамблея народов Татарстана, Всемирный конгресс татар», — обратил внимание руководитель республики. 
По словам Рустама Минниханова, позитивно в Татарстане развиваются и государственно-конфессиональные отношения. Знаковым событием этого года стало освящение Патриархом Московским и всея Руси Кириллом собора Казанской иконы Божией матери.
«Проведение в Казани летом следующего года 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО подчеркивает признание мировым сообществом достижений республики по сохранению историкокультурного наследия и особой роли Минтимера Шариповича Шаймиева как Посла доброй воли ЮНЕСКО», — подчеркнул Рустам Минниханов.

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