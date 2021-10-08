Минниханов: Проведение в Казани сессии ЮНЕСКО подчеркивает достижения республики

В основе достижений Татарстана лежит межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие. А также бережное отношение к историко-культурному наследию республики. Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ.

«В рамках объявленного в Татарстане Года родных языков и народного единства мы уделяем особое внимание сохранению и развитию родных языков, культур и традиций представителей всех народов, проживающих в республике, укреплению единства нашего многонационального народа, а также единению татарской нации, поддержке соотечественников», — сказал Минниханов.

Президент РТ отметил, что для всех этносов важно иметь возможность сохранить свою уникальность и самобытность, развивать культуру и приобщаться к культуре других народов.

«В основе традиций народов нашей страны — главные человеческие ценности. Значительный вклад в их сохранение вносят религиозные объединения, национально-культурные организации, Ассамблея народов Татарстана, Всемирный конгресс татар», — обратил внимание руководитель республики.

По словам Рустама Минниханова, позитивно в Татарстане развиваются и государственно-конфессиональные отношения. Знаковым событием этого года стало освящение Патриархом Московским и всея Руси Кириллом собора Казанской иконы Божией матери.

«Проведение в Казани летом следующего года 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО подчеркивает признание мировым сообществом достижений республики по сохранению историкокультурного наследия и особой роли Минтимера Шариповича Шаймиева как Посла доброй воли ЮНЕСКО», — подчеркнул Рустам Минниханов.