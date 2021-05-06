Минниханов на открытии «Большого шлема»: Мечтаем провести в РТ чемпионат мира по дзюдо

В Казани прошло открытие международного турнира по дзюдо «Большой шлем». В мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр спорта России Олег Матыцин, помощник Президента РФ Игорь Левитин, президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер и другие почетные гости. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Церемония открытия состоялась во дворце спорта «Татнефть Арена».

Как рассказал Рустам Минниханов, проведение соревнований такого уровня — это большая честь для республики.

«В Татарстане дзюдо является одним из самых популярных видов спорта. Сегодня более 4,5 тыс. спортсменов занимаются этим видом единоборств, и с каждым годом их количество только растет», — заметил он.

По словам Президента РТ, у республики большой опыт в организации крупных спортивных состязаний, однако есть и мечта — провести здесь чемпионат мира по дзюдо.

Помощник Президента РФ Игорь Левитин зачитал присутствующим приветственную телеграмму от имени Владимира Путина.

«Честь провести столь престижные и авторитетные соревнования досталась России по праву. В нашей стране всегда был высок интерес к этому зрелищному, динамичному виду спорта, к его уникальной истории и философии. Уверен, что нынешний турнир станет значимым событием, привлечет широкое внимание специалистов и многочисленных почитателей дзюдо», — говорится в послании Президента России.

Как отметил глава Минспорта РФ Олег Матыцин, соревнования организованы на традиционно высоком уровне, за что поблагодарил руководство республики.

«В это непростое время вы демонстрируете традиционное гостеприимство и профессионализм при проведении международных спортивных форумов», — отметил он.

Мероприятие будет проходить до 7 мая включительно. Данный турнир — это этап квалификации к Олимпийским играм в Токио. Участниками «Большого шлема» станут более 400 спортсменов из 83 стран мира, 55 человек — представители сборной России.