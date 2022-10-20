Минниханов: Протяженность дорог первой категории в Татарстане к 2025 году удвоится

Строительство федеральных трасс в Татарстане позволит за три года существенно увеличить протяженность дорог первой категории, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к Госсовету РТ.

Руководитель республики напомнил, что сейчас в Татарстане строится трасса М12 Москва — Казань, идет реконструкция трассы М7 с обходом городов Нижнекамск и Набережные Челны, в рамках создания скоростной трассы от Москвы до Екатеринбурга. Также ведется строительство автодороги «Алексеевск — Альметьевск» в рамках проекта трассы «Шали — Бавлы», которая соединит трассы М7 и М12 с трассой М5 — это даст возможность дальнейшего выхода на Казахстан и Китай.

«Реализация данных проектов позволит к 2025 году практически вдвое увеличить протяженность дорог первой категории и ввести два моста через реки Волга и Кама», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» реализуются такие проекты, как строительство Большого казанского кольца, Вознесенского тракта и реконструкция Горьковского шоссе.

Он поблагодарил Правительство России за поддержку в реализации проектов.

Также продолжается работа по развитию муниципальной дорожной сети в рамках республиканских программ. Ежегодно на сельских территориях строится и ремонтируется не менее 700 км дорог.

Президент РТ также напомнил, что в Казани ведется строительство второй линии метро, «которая в перспективе обеспечит охват микрорайонов с наибольшим пассажиропотоком».

Оглашение ежегодного послания Президента РТ проходит в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани. На заседание кроме депутатов Госсовета РТ приглашены руководители министерств и ведомств республики, общественных организаций, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти.