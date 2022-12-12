Минниханов протестировал электромобиль на турецком заводе TOGG

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил автомобильный завод TOGG в Бурсе. Экскурсия по предприятию завершилась тест-драйвом разрабатываемого там электромобиля, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Автомобилестроительная компания была основана в 2019 году для реализации проекта по созданию первого турецкого электромобиля. Рустаму Минниханову рассказали, что выпускать электромобили предполагается с двумя разными по мощности вариантами двигателя.

В перспективе модельный ряд будет включать пять машин. Начало предзаказа запланировано на февраль 2023 года, а реализации — на март. Планируется выпускать более 175 тыс. электромобилей в год. Завод автоматизирован на 90%.

Представители руководства завода назвали присутствие Президента Татарстана «большой честью». «Поздравляем вас с таким проектом. В июне прошлого года вы презентовали нам его, и уже сегодня у нас есть возможность увидеть само производство. Уверен, проект будет очень успешным», — заметил в ответ Минниханов.

Президенту РТ подробно рассказали о проекте, показали сварочный и сборочный цеха. Затем и был организован тест-драйв электромобиля.

Рустам Минниханов посещал турецкую «Долину информационных технологий», где разрабатываются технологии для электромобиля TOGG, в июне 2021 года, о чем сообщал «Татар-информ».

Видео: пресс-служба Президента РТ.