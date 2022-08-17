Минниханов пролетел на вертолете над трассой М12 и показал стройку моста через Волгу

Президент Татарстана Рустам Минниханов показал в своем телеграм-канале, как выглядит строительство трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань: он пролетел над дорогой на вертолете и продемонстировал работы на самом сложном участке, где ведется возведение моста через Волгу.

«Работы идут день и ночь. Самый длинный мост новой дороги будет четырехполосный. Как только запустят движение, приграничные Верхнеуслонский и Лаишевский районы получат новые возможности для развития!», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, на создание трассы из федерального бюджета направят еще 50 млрд рублей для опережающего строительства дороги. Создание этой трассы – часть федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай». Предполагается, что автомагистраль обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашией, и поможет в развитии торговых каналов со странами Азии.