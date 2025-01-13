Минниханов - прокурорам: Вы обеспечиваете верховенство закона и справедливости

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис РТ Рустам Минниханов поучаствовал в торжественном мероприятии, посвященном 303-летию со дня образования прокуратуры РФ, которое прошло в Казани в конференц-зале прокуратуры Татарстана.

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, мероприятие традиционно открылось исполнением гимнов РФ и РТ. Потом участники посмотрели видеопоздравление Президента страны Владимира Путина. Как отметил российский лидер, в России прокуратура была создана более трех веков назад и с тех пор прошла через разные исторические эпохи. Но при этом прокуратура неизменно осталась одним из значимых, содержательных звеньев госсистемы, вносила огромный вклад в обеспечение верховенства закона и правового порядка в обществе, подчеркнул глава государства.

«Порядочность, принципиальность и уважение к закону – эти качества незаменимы, когда речь идет о защите прав и свобод граждан, отстаивании интересов общества и государства. От наших с вами действий зависит вера людей в справедливость», - подчеркнул, в свою очередь, в видеообращении генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов, обращаясь к сотрудникам ведомства, добавил, что каждый работник прокуратуры, независимо от занимаемой должности, вносит свой вклад в наше общее дело.

«Ваше усердие, профессионализм и преданность делу заслуживают самой высокой оценки, спасибо вам за это», - сказал он.

Минниханов же отметил, что Татарстан среди регионов России традиционно занимает лидирующие позиции.

«Совместными усилиями нам удается выполнять возложенные обязанности перед гражданами, успешно развиваться во всех сферах деятельности. Во многом положительные результаты достигнуты благодаря плодотворной работе правоохранительных органов республики, в том числе высокой самоотдаче работников прокуратуры. Несмотря на большую нагрузку вы обеспечиваете верховенство закона и справедливости. В прошедшем году в тесном взаимодействии нам удалось решать сложнейшие проблемы, найти наиболее эффективные и действенные, законные механизмы и алгоритмы действий, своевременно реагировать на возникающие очаги напряжения, восстанавливать законность и социальную справедливость», - сказал руководитель республики.

Он добавил, что прокуроры продолжают быть надежной защитой для социально уязвимых категорий граждан, отметив, что сотрудники устранили тысячи нарушений закона, оказали координирующее воздействие на деятельность по борьбе с преступлениями и правонарушениями.

«Важнейшим вопросом остается соблюдение прав наших героев – участников специальной военной операции и их семей. Кроме того, прокуратурой обеспечено непрерывное надзорное сопровождение исполнения государственного оборонного заказа, ведется активная работа по разрешению возникших проблем с поставщиками», — подчеркнул Минниханов.

Также прокуроры, как было отмечено, уделяли пристальное внимание реализации национальных проектов в республике и при наличии оснований давали принципиальную оценку незаконным действиям должностных лиц. Речь идет в том числе про нацпроекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и другие.

«В текущем году стартуют новые национальные проекты. Уверен, мы, как и прежде, будем лидерами по их реализации», — сказал Раис Татарстана.

Еще Минниханов выразил признательность всем сотрудникам прокуратуры республики за их самоотверженный труд на благо общества и государства, а также поблагодарил ветеранов прокуратуры, которые являются гордостью республики и еще многие годы были и будут образцом для подражания молодому поколению.

«Желаю всем работникам прокуратуры сил и крепкого здоровья, чтобы и дальше с честью стоять на страже закона», — пожелал Раис Татарстана в завершение выступления.

Раис Татарстана и прокурор республики вручили отличившимся сотрудникам ведомства госнаграды РТ, Благодарности Раиса Республики и награды Генпрокуратуры РФ.

В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров и другие.