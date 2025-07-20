Минниханов проинспектировал уборку урожая и работу АПК в Алексеевском районе

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Алексеевский район, где совместно с министром сельского хозяйства и главой муниципалитета провёл облет сельхозугодий, чтобы лично ознакомиться с ходом уборочных работ, об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Во время встречи с механизаторами Минниханов интересовался первыми результатами жатвы. Комбайнеры сообщили, что урожайность составляет до 40 центнеров с гектара. Также Раис ознакомился с продукцией, производимой в районе, и пообщался со студентами местного аграрного колледжа, обучающимися по целевым программам. В ходе беседы глава республики пообещал содействие в создании учебных мастерских для практических занятий.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, состоялась встреча с руководителями хозяйств, инвесторами и главами сельских поселений. Руководитель района отметил, что уборочная кампания началась успешно, а по линии личных подсобных хозяйств увеличивается поголовье скота. Отдельно поблагодарили Минниханова за помощь в решении вопроса водоснабжения. «Сегодня идет программа по модернизации коммунальной инфраструктуры. В этой части будем большую работу проводить по воде», - отметил Рустам Минниханов.