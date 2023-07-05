Минниханов продлил Инвестиционную декларацию Татарстана до 2028 года

Раис Татарстана Рустам Минниханов продлил Инвестиционную декларацию до 2028 года. Указ опубликован на портале правовой информации.

«<...> наименование дополнить словами «до 2028 года» <...> изложить в новой прилагаемой редакции», – сказано в тексте документа.

Согласно приложению, главными целями инвестиционного развития РТ является обеспечение реального роста инвестиций в основной капитал в качестве вклада в достижение национальной цели развития – на 70% до 2030 года по сравнению с показателями 2020 года, улучшение инвестклимата путем установления прозрачных условий ведения инвестиционной деятельности в регионе.