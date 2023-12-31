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СВО 31 декабря 2023 09:03

Минниханов продлил единовременную выплату нескольким категориям контрактников из РТ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о продлении единовременной выплаты в 305 тыс. рублей. Документ опубликован на официальном портале руководителя республики.

Получить ее смогут следующие граждане России, заключившие контракт о прохождении военной службы в ВС РФ после 31 декабря 2023 года:
— призванные на военную службу по частичной мобилизации в ВС России с территории Татарстана;
— проходящие военную службу по призыву в воинских частях Минобороны РФ, дислоцированных в РТ;
— проходящие военную службу по призыву в воинских частях Минобороны либо призванные на службу по частичной мобилизации в ВС РФ, принявшие решение о заключении указанного контракта по результатам работы, проведенной Военным комиссариатом РТ или пунктом отбора на военную службу по контракту (1 разряда) Казани.

Напомним, что предыдущий указ Раиса РТ по выплате касался тех, кто заключил контракт после 31 августа 2023 года и действовал до 31 декабря включительно.

#Рустам Минниханов #спецоперация #служба по контракту
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