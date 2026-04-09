Экономика 9 апреля 2026 11:45

Минниханов продемонстрировал российский электромобиль на венчурном форуме в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов на юбилейном, XX Российском венчурном форуме на личном примере показал удобства российского электромобиля «Атом» помощнику Президента РФ Андрею Фурсенко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, сообщила в своем канале на платформе MAX руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По ее словам, гости уже интересуются, когда и где можно приобрести электромобиль.

Видео: официальный канал Лилии Галимовой в MAX

