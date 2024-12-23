Минниханов: Мне очень приятно, когда гости Казани дают высокую оценку

Высокая оценка, данная Президентом России Владимиром Путиным по итогам БРИКС, – результат совместной работы всех органов исполнительной власти, отметил Раис РТ Рустам Минниханов на пресс-конференции.

Напомним, что глава государства сделал комплимент Казани во время прямой линии, отвечая на вопрос заместителя главного редактора «Татар-информа» Артура Халилуллова.

«Мне очень приятно, когда гости, побывав в республике, особенно в Казани, дают высокую оценку. И, конечно же, мы должны бережно относиться (к городу – прим. Т-и) и работать так, чтобы не зазнались. Вот сейчас снег пройдет и мэрии Казани будет очень больно. Бывает и такое, такая судьба чиновника», – сказал руководитель республики.

Он подчеркнул, что «все добросовестно работали во благо авторитета нашей страны».