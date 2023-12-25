Минниханов про создателей нашумевшего сериала: «Пацаны свое слово не сдержали»

Раис Татарстана Рустам Минниханов объяснил журналистам свои претензии к создателям рейтингового сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Напомним, что раньше Минниханов уже высказывался по этому поводу.

«Вообще такие фильмы люблю, когда это меня не касается. Вся проблема в чем? Когда к нам приехали, [мы сказали], что это не должно в Казани сниматься, во-первых, а во-вторых, нигде не должно быть названия «Казань». Наши партнеры только на 50% услышали нас. Съемки были не в Казани, но то, что это Казань, явно было показано», – сказал Раис Таатрстана.

Минниханов согласен, что фильм получился успешный и смотрибельный, но власти Татарстана имеют претензии, поскольку обязательства не выполнены в полном объеме.

«Почему я против этого? Мы столько лет – Шаймиев, я – боремся, чтобы показать, что Казань – самый безопасный город. Мы этого достигли. «На мое место сядьте, и посмотрим, какие у вас будут ощущения, когда про твой город говорят, что он был бандитским. А может, он и сейчас бандитский?», – объяснил руководитель республики.

По его мнению, создатели сериала – молодцы, раз смогли добиться таких рейтингов.

«На будущее я бы им посоветовал быть пацаном, держать свое слово. Пацаны свое слово не сдержали», – заключил Минниаханов.