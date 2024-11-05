Минниханов про новое здание театра Камала: Качество должно быть превыше всего!

Раис Татарстана Рустам Минниханов, ознакомившись с ходом строительства нового здания Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, призвал рабочих не гнаться за сроками, а уделить особое внимание качеству работ.

«Это знаковый объект для нашего города. Поэтому качество должно быть превыше всего!» - цитирует Минниханова пресс-служба Раиса РТ.

Отметим, что Минниханову рассказали о благоустройстве территории, прилегающей к зданию театра. Пояснения в ходе осмотра давала директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина. Около театра обустроят парк с набережной, а территорию вокруг разделят на разные функциональные зоны. Непосредственно перед зданием организуют небольшую театральную площадь. Открытое пространство будет вести от перекрестка улиц Хади Такташ и Назарбаева прямо к дверям театра.

Рядом с набережной также будет театральный сад: через него люди смогут выйти прямо к воде. В саду – 170-метровая тропа с разными площадками. Со стороны воды вдоль театра расположатся «зрительные» зоны. Здесь же - открытая театральная сцена, где планируются уличные выступления трупп театра и события иного формата. Также на прилегающей к театру территории появится площадка для детей.

Еще Минниханов оценил готовность самого театрального комплекса. В здании предусмотрели несколько залов, креативно-образовательные лаборатории, общественную зону, зал для репетиций и административное помещение. Сейчас там проходят отделочные работы, а в залах ставят оборудование и мебель. Причем в оформлении - традиционные для татарской культуры образы.

Вместе с Миннихановым театр Камала осмотрели зампремьер-министра РТ - руководитель Аппарата Кабмина Татарстана Шамиль Гафаров, министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, министр культуры РТ Ирада Аюпова и другие.

Строительство нового здания театра Камала стало стимулом для комплексного благоустройства прилегающего квартала между улицами Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева. В 2024 году по программе «Наш двор» здесь были благоустроены 20 дворов. В ходе строительных работ увеличили пешеходные зоны, улучшили освещение, установили новые детские и спортивные площадки, а также создали удобные маршруты к ключевым объектам: детским садам, школе и остановкам общественного транспорта.

фото: пресс-служба Раиса РТ