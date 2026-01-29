Минниханов про мессенджер MAX: Другого в нашей стране нет и не будет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов высказался о национальном мессенджере MAX на заседании итоговой коллегии Минцифры республики в IT-парке им. Башира Рамеева.

«Отдельно, конечно, по МАКСу. Другого нет в нашей стране и не будет», – сказал Минниханов.

Раис считает, что пока есть федеральная поддержка, необходимо по максимуму развивать этот мессенджер.

На заседании коллегии стало известно, что Татарстан вошел в топ-3 регионов по внедрению национального мессенджера MAX.