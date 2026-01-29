news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 января 2026 16:31

Минниханов про мессенджер MAX: Другого в нашей стране нет и не будет

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов про мессенджер MAX: Другого в нашей стране нет и не будет
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов высказался о национальном мессенджере MAX на заседании итоговой коллегии Минцифры республики в IT-парке им. Башира Рамеева.

«Отдельно, конечно, по МАКСу. Другого нет в нашей стране и не будет», – сказал Минниханов.

Раис считает, что пока есть федеральная поддержка, необходимо по максимуму развивать этот мессенджер.

На заседании коллегии стало известно, что Татарстан вошел в топ-3 регионов по внедрению национального мессенджера MAX.

#рустам миннаханов #мессенджер МАХ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

Дом с мезонином в Свияжске и спуск к набережной Казанки: какие проекты одобрил Минниханов

28 января 2026
Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

Права участников СВО и земли многодетным: омбудсмен РТ подвела итоги работы в 2025 году

28 января 2026