Минниханов про антироссийские санкции: «При чем здесь простые люди?»

фото: пресс-служба Президента РТ

Западные антироссийские санкции носят аморальный характер, затрагивая простых граждан. Такое мнение на встрече с женщинами-журналистами в преддверии Международного женского дня высказал Президент РТ Рустам Минниханов.

Он отметил, что сейчас Россия столкнулась с проявлением дискриминации и откровенной русофобии со стороны западных стран.

«Ну как можно отключать от системы банковские карты простых людей? Ну отключите меня, еще кого-то. Но при чем здесь простые люди? Или закрыть небо [для полетов российских авиакомпаний] – ну закройте для тех, кто нежелателен. Но обычные граждане здесь при чем?» – подчеркнул Минниханов.

Президент Татарстана добавил, что антироссийские действия западных стран в последнее время стали очевидными для всех.

«Все к этому шло», – резюмировал Рустам Минниханов.

Ранее Евросоюз заявил о согласовании самого крупного в истории пакета санкций против России. Решение об ужесточении ограничений принято после подписания Президентом РФ Владимиром Путиным указов о признании независимости ДНР и ЛНР, а также начала спецоперации по защите Донбасса.

