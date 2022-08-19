«Призываю обратить внимание на формирование у молодого поколения традиционных ценностей»

Преподавание родных языков, подготовку рабочих кадров, воспитание у школьников чувства патриотизма и проблемы детей-сирот, обсудили сегодня на августовском совещании работников образования, которое провел Президента Татарстана Рустам Минниханов.

Местом проведения августовского совещания работников образования и науки был выбран новый многопрофильный лицей №18 имени Ломоносова в Зеленодольске Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«При реализации нацпроектов имеем возможность улучшить инфраструктуру»

В этом году республиканское августовское совещание работников образования и науки прошло в Зеленодольске. Местом проведения был выбран новый многопрофильный лицей №18 имени Ломоносова, который, по словам Президента Татарстана Рустама Минниханова, построили за полгода.

Традиционно до начала пленарного заседания руководитель республики принял участие в акции «Помоги собраться в школу», вручив портфели со школьными принадлежностями 20 будущим первоклассникам, а затем встретился с 200-балльниками ЕГЭ. «Половина из них поступили в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. К сожалению, они не выбрали наши университеты, но наша задача – сделать так, чтобы потом они вернулись в республику, это будут подготовленные и высококвалифицированные кадры», – заявил Минниханов.

Руководитель республики принял участие в акции «Помоги собраться в школу», вручив портфели со школьными принадлежностями 20 будущим первоклассникам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На заседании Президент Татарстана рассказал, что благодаря реализации национальных проектов Татарстан за четыре года направил на развитие инфраструктуры сферы образования более 40 млрд рублей. «В рамках реализации национальных проектов „Образование", „Демография", „Наука" мы имеем возможность значительно улучшить инфраструктуру образования республики. С 2019 года на эти цели направлено более 40 млрд рублей», — подчеркнул он.

Минниханов отметил, что из этих средств 10,5 млрд рублей было перечислено из бюджета Татарстана. В 2022 году на реализацию этих трех национальных проектов выделено 9,5 млрд рублей, в том числе 2,1 млрд рублей — из регионального бюджета. «Благодарим руководство страны за национальные проекты и поддержку сферы образования», — добавил Президент РТ.

Традиционно до начала пленарного заседания руководитель республики встретился с 200-балльниками ЕГЭ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Главная задача, которая сегодня стоит перед нами, — работа с детьми и подростками»

Рустам Минниханов призвал педагогов обратить серьезное внимание на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма. «Главная задача, которая сегодня стоит перед нами, — работа с детьми и подростками. Призываю всех обратить серьезное внимание на формирование у молодого поколения традиционных для нашей республики и страны духовно-нравственных ценностей», — сказал он.

Президент РТ подчеркнул, что нельзя недооценивать при организации воспитательного процесса родительский потенциал. Он попросил в работе с родительским сообществом активно использовать возможности сетевого ресурса.

«В вопросах воспитания ведущую роль отводим классному руководителю. В этом году Минпросвещения России запустило проект „Разговор о важном", который предполагает обсуждение актуальных вопросов детей с классными руководителями», — отметил он.

Руководитель республики добавил, что отдельное внимание надо уделить подросткам, имеющим склонность к нарушениям закона, проявляющим признаки деструктивного поведения.

«Быть патриотом своей страны — значит любить родину, родной язык, ценить культуру, уважать свое историческое прошлое. В республике для этого созданы все условия, есть возможности для изучения родных языков. И, конечно, наша задача — вместе с Академией наук, КФУ продолжить работу по созданию нового поколения учебников — как по татарскому, так и по другим языкам», — заметил он.

Президент РТ подчеркнул, что нельзя недооценивать при организации воспитательного процесса родительский потенциал Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Только 1117 детей-сирот сохранили жилые помещения, остальные остались без жилья»

Отдельно в своем выступлении Рустам Минниханов остановился на вопросе работы с очень уязвимой категорией – детьми-сиротами. Он уточнил, что всего в республике проживает около 9,5 тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 8,5 тыс. воспитываются в замещающих семьях.

«Только 1117 детей-сирот сохранили жилые помещения, остальные остались без жилья. Это говорит об отсутствии должного контроля за семьей, раннего сопровождения неблагополучных семей на муниципальном уровне», – сказал Президент РТ, призвав глав районов усилить работу в этом направлении.

Он также попросил руководителей муниципалитетов контролировать задолженность по оплате детьми-сиротами услуг ЖКХ. Сумма долга, по его словам, уже составляет 51 млн рублей.

«Обращаюсь к главам районов. У нас в четырех муниципалитетах основные долги – Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск. Наверное, мы не дорабатываем. Надо таких детей трудоустроить, в дальнейшем сопровождать», – подчеркнул Минниханов.

Рустам Минниханов призвал педагогов обратить серьезное внимание на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда встает вопрос о ликвидации организации, начинаются хождения»

Президент Татарстана назвал колледжи и техникумы, которые сильно отстают по набору студентов и качеству их подготовки. При достаточном количестве ссузов в республике остается дефицит специалистов во многих областях экономики, например, в сельском хозяйстве и машиностроении, уточнил он.

В числе отстающих по выполнению госзадания, по словам Рустама Минниханова, оказались Актанышский технологический техникум, Буинский ветеринарный техникум, Лениногорский политехнический колледж, Мензелинский педагогический колледж и Нурлатский аграрный техникум. Руководитель республики подчеркнул, что ссузы должны учитывать демографическую ситуацию при формировании контрольных цифр приема, исключить дублирующие направления подготовки и плотно взаимодействовать с работодателями.

«Когда встает вопрос о реорганизации, сокращении или ликвидации организации, главы сразу все вспоминают, и начинаются хождения. Я не знаю в чем здесь причина – неправильное планирование или неспособность кадров, которые там работают», – заявил он.

Готовить студентов профучреждения должны в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, добавил он.

Минниханов заметил, что система профессионального образования набирает популярность у молодежи, но дефицит специалистов сохраняется. Он поручил Минобрнауки РТ проанализировать все причины сложившейся ситуации и найти решение проблемы. «Учебные заведения должны работать во благо», – подытожил Президент РТ.

Ильсур Хадиуллин уточнил, что в новом учебном году будут проходить торжественные церемонии поднятия флагов и исполнения государственных гимнов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С 1 сентября нас ожидает несколько нововведений в масштабах всей страны»

С основным докладом на заседании выступил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Он назвал нововведения, которые ожидают школы с 1 сентября.

«Перед системой образования стоит ряд важных задач, одной из главных является воспитание гражданина и патриота своей страны и республики. В этой связи с 1 сентября нас ожидает несколько нововведений в масштабах всей страны», — заявил глава Минобрнауки.

Министр уточнил, что в новом учебном году будут проходить торжественные церемонии поднятия флагов и исполнения государственных гимнов, уроки по изучению государственных символов России. Кроме того, вводятся уроки «Разговоры о важном».

«До нового учебного года осталось совсем немного времени, и нам предстоит большая работа. Речь идет о подготовке педагогических коллективов и учителей, определению тематики уроков, процедурах проведения линеек», — подчеркнул докладчик.

Хадиуллин попросил начальников отделов и управлений образования взять эти вопросы на контроль.

По словам Хадиуллина, министерство совместно с Академией наук РТ и Институтом развития образования продолжает разработку учебников нового поколения по татарскому языку и литературе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Языковая, национальная политика — вопрос чувствительный для всего общества»

Ильсур Хадиуллин сообщил, что в учебных планах школ Татарстана с 1 сентября появится предмет «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык». «Изучение предмета, родных языков и литературы будет организовано по примерным образовательным и рабочим программам, включенным в федеральный реестр в этом году», — сказал он.

По словам Хадиуллина, министерство совместно с Академией наук РТ и Институтом развития образования продолжает разработку учебников нового поколения по татарскому языку и литературе. Кроме того, 17 учебно-методических комплектов включены в федеральный перечень в этом году, поданы заявки на включение еще 18 УМК.

Более того, в помощь учителю разработана система тестирования по татарскому языку и литературе по пяти направлениям для каждого класса. Для внедрения системы электронного обучения родному татарскому языку разработан контент на платформе «СберКласс» и дан старт электронному ресурсу «Татарча онлайн мәктәп».

«Языковая, национальная политика — вопрос чувствительный для всего общества, который требует от каждого из нас ответственного отношения, системной и целенаправленной работы. Только совместными усилиями системы образования, государственных структур, семьи и общественности мы сможем воспитать поколение с активным и деятельным этническим самосознанием», — подчеркнул Хадиуллин.

«Все школы республики буду оснащены Wi-Fi и видеонаблюдением»

В этом году темой августовского совещания стало воспитание и обучение в эпоху цифровизации. В связи с этим глава Минобрнауки Татарстана остановился и на этом вопросе. Так, по его словам, Татарстан на протяжении многих лет выступает одним из регионов-лидеров по внедрению информационных технологий в образовании.

«2022-й – Год цифровизации не стал исключением. Республика вошла в федеральный проект по формированию IТ-инфраструктуры образовательных организаций. По результатам его реализации все школы республики буду оснащены сетями Wi-Fi и видеонаблюдением», – отметил Ильсур Хадиуллин.

Он добавил, что в этом году для учителей школ закуплено 12 тыс. ноутбуков. Министр поблагодарил Рустама Минниханова за это решение и попросил рассмотреть возможность продолжения проекта.

Кроме того, в республике создаются Центры цифрового образования детей «IT-куб». Их основной задачей является ранняя профориентация, популяризация технических профессий и формирование цифровых компетенций обучающихся. Сейчас функционирует два таких центра, в этом году будет создан еще один – на площадке особой экономической зоны «Алабуга».

Глава Минобрнауки сообщил, что начата работа по модернизации портала «Электронное образование Республики Татарстан», разработанного еще в 2009 году. «Это позволит существенно облегчить труд учителей и получить эффективный инструмент для цифрового управления системой образования. В настоящее время полностью готово техническое задание на модернизацию системы», – заметил он.

Министр подчеркнул, что на федеральном уровне апробируется информационная система «Моя школа», которая должна «обеспечить равный доступ к качественному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам на всей территории страны». «Мы предусматриваем интеграцию системы “Моя школа” с порталом “Электронное образование Республики Татарстан” в ходе работ по его модернизации», – заключил докладчик.