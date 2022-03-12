Минниханов призвал жителей республики не забывать о мерах профилактики Covid-19

Президент РТ Рустам Минниханов призвал татарстанцев внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать меры индивидуальной защиты, несмотря на то, что в республике отменили ряд ранее веденных коронавирусных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе республиканского совещания в Доме Правительства РТ Рустам Минниханов заметил, что в республике за последнюю неделю уровень заболеваемости снизился в 2,4 раза. Вакцинация первым компонентом вакцины достигла стопроцентного выполнения плана. Однако для формирования устойчивого коллективного иммунитета важно завершить вакцинацию вторым компонентом, продолжить повторную вакцинацию.

В республике, по предложению главного государственного санитарного врача по РТ Марины Патяшиной, приняли решение о послаблении некоторых ограничений. Отменена обязательная самоизоляция граждан старше 60 лет, которые не вакцинированы и не переболели за последние полгода, а также обязанность работодателей по переводу граждан 60+ на дистанционную работу. Снято ограничение по заполняемости зрительного зала для театров, кинотеатров, цирков, концертных залов.

«Все это стало возможным благодаря тому, что у нас сформирован коллективных иммунитет», — заметил Минниханов.

Он обратил внимание также, что нельзя забывать об индивидуальной безопасности. «Особенно об этом должны помнить люди старше 60 лет. Следует строго соблюдать противоэпидемиологические требования в трудовых коллективах. Covid-19 никуда не ушел», — подчеркнул Президент Татарстана.

Он призвал Роспотребнадзор и правоохранительные органы по мере необходимости продолжить контроль. Ранее в ходе проверок было выявлено, что 1/3 объектов работают с нарушениями.