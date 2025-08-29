Минниханов призвал жителей Казани посетить «Печэн базары» до его закрытия

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале призвал жителей и гостей Казани посетить на набережной озера Кабан фестиваль татарской городской культуры «Печән базары», который сегодня завершает свою работу.

«Иске Татар бистәсендә Печән базары уза. Татар орнаменты белән ясаган продукцияне сатып алырга өлгерәсез әле! (в переводе – «В Старо-Татарской слободе проходит «Печән базары». Вы еще успеете приобрести продукцию с татарским орнаментом!»)» – заметил Раис РТ.

«Еще успеваете на Печән базар! Сделайте себе подарок на День республики!» – добавил по-русски Рустам Минниханов.