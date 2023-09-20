news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 20 сентября 2023 12:51

Минниханов призвал вузы Татарстана обучать больше IT-специалистов

Скопировать ссылку

В Татарстане число выпускников вузов по IT-специальностям в этом году достигло 4,5 тыс. человек, но этого недостаточно, учебным заведениям нужно улучшать свои показатели. Об этом не пленарной сессии форума Kazan Digital Week заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«За последний год выпуск IT-специалистов увеличился до 4,5 тыс. человек. Этого недостаточно, наша потребность — 10 тыс. специалистов в год», — констатировал Раис РТ.

«Вузам необходимо проработать возможность расширения приема на данные специальности, поддерживать высокий уровень IT-образования, активно взаимодействовать с нашими предприятиями», — отметил руководитель республики.

Он добавил, что в Татарстане работает Университет Иннополис, который стал одним из самых престижных IT-вузов России. Сейчас там учатся более 1,2 тыс. студентов из 35 стран.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», — отмечал глава государства.

#Kazan Digital Week #Рустам Минниханов #университет иннополис #вузы татарстана
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2