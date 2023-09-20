Минниханов призвал вузы Татарстана обучать больше IT-специалистов

В Татарстане число выпускников вузов по IT-специальностям в этом году достигло 4,5 тыс. человек, но этого недостаточно, учебным заведениям нужно улучшать свои показатели. Об этом не пленарной сессии форума Kazan Digital Week заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«За последний год выпуск IT-специалистов увеличился до 4,5 тыс. человек. Этого недостаточно, наша потребность — 10 тыс. специалистов в год», — констатировал Раис РТ.

«Вузам необходимо проработать возможность расширения приема на данные специальности, поддерживать высокий уровень IT-образования, активно взаимодействовать с нашими предприятиями», — отметил руководитель республики.

Он добавил, что в Татарстане работает Университет Иннополис, который стал одним из самых престижных IT-вузов России. Сейчас там учатся более 1,2 тыс. студентов из 35 стран.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», — отмечал глава государства.