Минниханов призвал власти Нижнекамского района усилить контроль за использованием земли

Власти Нижнекамского района РТ должны более внимательно относиться к развитию сельского хозяйства и обороту земельных участков. В районе есть много сельскохозяйственных полей, которые не обрабатываются должным образом. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на сессии районного Совета.

«Что касается земли, к этой теме нужно относиться очень бережно. Около 535 гектаров в районе не обрабатывается. А из переведенных земель в категорию населенных пунктов только 34% заняты. То есть землю перевели, она была сельскохозяйственной, должна была приносить пользу. А сегодня эта земля не задействована. К этой теме нужно относиться более внимательно», — поручил Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что Нижнекамский район находится на 11-м месте в рейтинге агропромышленного комплекса. По производству молока район занимает 10-е место, объемы надоев составляют 21 килограмм на одну корову.

«Если взять ваши показатели, то они достаточно неплохие, но в части малых форм хозяйствования нужно бы серьезно поработать», — расставил акценты руководитель республики.