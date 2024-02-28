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Общество 28 февраля 2024 13:44

Минниханов призвал увеличить процент организаций, работающих через ЕРЦ

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В Казани порядка 68% жилищных организаций работают через ЕРЦ, а остальные ведут население самостоятельно. Обеспокоенность финансовой прозрачностью деятельности второй группы компаний сегодня на XXVIII сессии Казанской городской Думы выразил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Почему остальные не хотят работать через ЕРЦ? ЕРЦ сразу деньги расщепляет и отправляет [на нужды], а эти структуры на этих деньгах планируют как-то [обогатиться]», – отметил Минниханов.

В связи с этим Раис РТ призвал мэра города Ильсура Метшина скооперироваться с Жилищной инспекцией, Татэнергосбытом и другими структурами, чтобы увеличить показатель.

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