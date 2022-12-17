Минниханов призвал усилить общественную безопасность в праздники из-за плохой погоды в РТ

В новогодние праздники в Татарстане необходимо усилить общественную безопасность и организовать бесперебойную работу общественного транспорта. При этом важно учитывать сильные осадки и нестабильную погоду в республике, подчеркнул на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В праздничные дни необходимо особое внимание уделить обеспечению общественной безопасности, в условиях зимних осадков и нестабильных погодных явлений. Это касается особенно содержания дорог, общественных пространств и дворовых территорий. Должна быть организована и бесперебойная работа общественного транспорта», — подчеркнул он.

Для более быстрой и качественной очистки дорог и пространств от снега в республике необходимо организовать круглосуточное дежурство всех служб. Это позволит избежать либо оперативно отреагировать на внештатные ситуации.