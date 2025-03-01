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Общество 1 марта 2025 12:11

Минниханов призвал усилить контроль за исправностью газового оборудования

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Минниханов призвал усилить контроль за исправностью газового оборудования
Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на еженедельном совещании в Доме Правительства РТ призвал усилить работу по контролю за исправностью отопительных систем и газового оборудования. Об этом сообщается на официальном сайте татарстанского лидера.

Так, Татарстане за минувшие семь дней зарегистрировали 79 пожаров, повлекших гибель шести человек, в том числе одного ребенка. Основной причиной возгораний, по словам экспертов, стала неисправность электро- и печного оборудования. Помимо этого, нарушение правил использования печей и газовых приборов привело к четырем случаям отравления угарным газом, в результате которых пострадали десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

«Главам городов и районов, подразделениям МЧС, жилищным, газоснабжающим и электросетевым организациям нужно активизировать профилактическую работу в жилых домах, уделяя особое внимание многодетным семьям, одиноким пожилым людям и социально уязвимым категориям граждан», - отметил Минниханов.

«Также следует усилить работу по выявлению незаконных подключений к электросетям и газопроводам, контролю за исправностью отопительных систем и газового оборудования, в том числе за своевременной очисткой дымоходов», - обратил внимание Раис республики.

Кроме того, Рустам Минниханов поручил оказывать адресную помощь малоимущим гражданам для ремонта печного отопления и электропроводки.

#газовое оборудование #отопительный сезон #Рустам Минниханов
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