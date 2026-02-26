news_header_top
Общество 26 февраля 2026 12:52

Минниханов призвал усилить контроль за безопасностью на дорогах в Татарстане

На сессии Казанской городской Думы Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратил внимание на рост числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

«Есть темы, которые нас беспокоят, – это количество погибших в ДТП. В прошлом году мы потеряли 345 человек, цифры за 2024-й были еще выше. К сожалению, этот год тоже начали непросто: на 17 человек мы превышаем программу», – отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что вопросы безопасности на дорогах остаются приоритетными и работу комиссий по безопасности дорожного движения необходимо держать под постоянным контролем.

