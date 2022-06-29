Минниханов призвал укреплять сотрудничество РТ и иранской провинции Восточный Азербайджан

Президент Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи провел встречу с губернатором иранской провинции Восточный Азербайджан Зейном Аль Абедином Разави Хоррамом. Стороны обсудили сотрудничество России и Ирана, а также важность продолжения и усиления связей между республикой и провинцией, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Многоплановые связи государств развиваются. В основе взаимодействия лежит общая приверженность международному праву, а также совпадение позиций по ключевым темам глобальной и региональной повестки дня», — отметил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин поддерживает постоянный диалог со своим иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Стороны регулярно подчеркивают настрой на укрепление сотрудничества, в том числе в части реализации совместных проектов.

Кроме того, Татарстан и Иран объединены богатыми историческими, экономическими и культурными связями. Так, в республике действует Генеральное консульство государства, заключен меморандум о торговом сотрудничестве, а в Иране, в свою очередь, реализуется ряд проектов от ведущих компаний РТ. Кроме того, в Тегеране недавно побывала бизнес-миссия из РТ.

В связи с этим, полагает Рустам Минниханов, необходимо расширить сотрудничество Татарстана и провинции Восточный Азербайджан, в том числе в части обмена делегациями, поставок промышленной продукции, в туристической сфере и агропромышленном комплексе.

«Провинция Восточный Азербайджан представляет для нас интерес. Мы должны эффективно использовать все возможности для укрепления наших отношений», — подчеркнул руководитель РТ.