Минниханов призвал татарстанцев голосовать на выборах в Госсовет РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики принять участие в выборах в Государственный Совет РТ VII созыва, которые состоятся 8 сентября.

«Уважаемые татарстанцы! Восьмого сентября состоятся выборы в Государственный Совет Республики Татарстан VII созыва. Результатом волеизъявления граждан станет избрание депутатов на пятилетний срок полномочий», — напомнил он.

«Сегодня Татарстан является одним из лидеров в стране по основным экономическим показателям, качеству жизни граждан, развитию новых технологий, инвестиционной привлекательности, становится местом проведения крупных международных и всероссийских мероприятий», — подчеркнул руководитель республики.

«Отмечу, что шестой созыв республиканского парламента достойно завершил свою работу. Все фракции и депутатские группы отстаивали интересы избирателей при формировании бюджета республики. Содействовали обеспечению стабильной работы экономики в период распространения коронавирусной инфекции, а также принятию мер социальной поддержки населения, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей. Активно участвовали в совершенствовании федерального и республиканского законодательства», — добавил он.

По словам Рустама Минниханова, «в условиях небывалых внешних вызовов депутаты продемонстрировали единство и поддержку курса Президента России Владимира Владимировича Путина на обеспечение суверенитета страны и безопасности граждан».

«Многое реализовано, но тем не менее вопросов, требующих внимания, еще немало. И здесь важна поддержка каждого из вас. Только вместе мы делаем Татарстан республикой, в которой комфортно жить, трудиться, создавать семьи и растить детей. Такой мы обязаны сохранить ее для будущих поколений», — заметил Раис РТ.

«Уважаемые татарстанцы! Предвыборный период прошел в конструктивной обстановке, политические партии и кандидаты представили свои программы, состоялось множество встреч с жителями. Впереди — день голосования. Убежден, что татарстанцы, как и прежде, поддержат курс на укрепление Отечества и процветание родной республики и проявят свою активную гражданскую позицию, сделав ответственный выбор. От ваших голосов зависит, каким будет седьмой созыв республиканского парламента, какой будет республика в следующие пять лет. Приходите на выборы! Приходите голосовать семьями!» — заключил Рустам Минниханов.