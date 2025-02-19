Минниханов призвал суды уделять особое внимание защите прав участников СВО

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В Татарстане будут уделять особое внимание судебным делам, которые касаются прав участников СВО и членов их семей. Об этом сегодня на совещании судей РТ по итогам работы за 2024 год рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Хочу остановиться на вопросах защиты прав участников специальной военной операции и их семей. Своевременное предоставление им установленных мер поддержки – приоритет в нашей работе. В нее должны быть вовлечены все органы власти, формальный подход здесь недопустим. Особое внимание следует уделять судебным делам, которые касаются прав участников СВО и членов их семей», – заявил Рустам Минниханов.

Данный вопрос становится особенно важным в связи с объявлением 2025 года в России и Татарстане Годом защитника Отечества, подчеркнул Раис республики.